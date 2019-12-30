Lucapa сообщает о рекордном показателе добычи алмазов за год

Вчера

Lucapa Diamond, которая ведет операции в Анголе и Лесото, произвела 14 007 каратов алмазов за три последних месяца 2019 года.В течение квартала на руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото было добыто 9 837 каратов камней, в то время как на руднике Луло (Lulo) в Анголе было добыто 4 170 каратов алмазов.Согласно заявлению компании, рекордные результаты, полученные за квартал, способствовали рекордному годовому показателю производства фирмы в размере 49 120 каратов и совокупным продажам в размере $55 млн, полученных в результате реализации камней, добытых на кимберлитовом руднике Мотаэ и аллювиальном руднике Луло в 2019 году.«Рудники Мотаэ и Луло продолжали подчеркивать свой статус производителей крупных камней в течение квартала. На шахтах было добыто в общей сложности 287 камней массой более 4,8 карата общим весом 1 164 карата по состоянию на конец 2019 года, - говорится в сообщении. - В общей сложности было добыто пять камней весом более 100 каратов».Lucapa заявила, что продолжала повышать эффективность производства и эксплуатации на шахтах Мотаэ и Луло в течение декабрьского квартала, чтобы компенсировать снижение мирового спроса на алмазное сырье, которое повлияло на цены и доходы для производителей алмазов.Несмотря на то, что 2019 год был непростым для производителей алмазов с точки зрения падения цен, год закончился на более позитивной ноте с изменением спроса и цен в среднем сегменте алмазопровода.