Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий должен осваивать новые рынки - Колин Шах, вице-председатель GJEPC

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Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий ищет новые рынки сбыта после того, как социальные волнения в Гонконге и торговая война между США и Китаем ударили по мировой экономике, пишет Economic Times.«На данном этапе торговля должна исследовать новые рынки. Для сбыта бриллиантов можно исследовать такие страны, как Россия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Сингапур, Франция, Германия и другие. Для золотых ювелирных изделий - такие страны, как Великобритания, Франция, Катар, Австралия и Таиланд», - сказал вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council) Колин Шах (Colin Shah).Он добавил, что сектор драгоценных камней и ювелирных изделий должен быть преобразован и должен измениться, чтобы соответствовать интересам молодого поколения.Согласно сообщению, с апреля по ноябрь 2019 года экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии сократился на 4,66% в годовом исчислении, и, вероятно, эта тенденция сохранится в 2020 году.Индия, самый большой в мире центр огранки алмазов, является одним из крупнейших импортеров алмазов и экспортером бриллиантов.Ранее сообщалось, что валовой экспорт алмазной продукции из Индии в ноябре вновь сократился по сравнению с предыдущим годом. Он продемонстрировал снижение на 25,13%, до 1,17 млрд долларов, по сравнению с 1,56 млрд долларов в ноябре 2018 года.