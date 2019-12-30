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02 декабря 2019

Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий должен осваивать новые рынки - Колин Шах, вице-председатель GJEPC

Вчера
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Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий ищет новые рынки сбыта после того, как социальные волнения в Гонконге и торговая война между США и Китаем ударили по мировой экономике, пишет Economic Times.
«На данном этапе торговля должна исследовать новые рынки. Для сбыта бриллиантов можно исследовать такие страны, как Россия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Сингапур, Франция, Германия и другие. Для золотых ювелирных изделий - такие страны, как Великобритания, Франция, Катар, Австралия и Таиланд», - сказал вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council) Колин Шах (Colin Shah).
Он добавил, что сектор драгоценных камней и ювелирных изделий должен быть преобразован и должен измениться, чтобы соответствовать интересам молодого поколения.
Согласно сообщению, с апреля по ноябрь 2019 года экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии сократился на 4,66% в годовом исчислении, и, вероятно, эта тенденция сохранится в 2020 году.
Индия, самый большой в мире центр огранки алмазов, является одним из крупнейших импортеров алмазов и экспортером бриллиантов.
Ранее сообщалось, что валовой экспорт алмазной продукции из Индии в ноябре вновь сократился по сравнению с предыдущим годом. Он продемонстрировал снижение на 25,13%, до 1,17 млрд долларов, по сравнению с 1,56 млрд долларов в ноябре 2018 года.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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