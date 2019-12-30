Rio Tinto пожертвовала один миллион австралийских долларов австралийскому Красному Кресту

Вчера

Rio Tinto пожертвовала еще 750 тыс. австралийских долларов Красному Кресту для оказания помощи и восстановления после пожаров. Вместе с 250 тыс. австралийских долларов, пожертвованных Rio Tinto Красному Кресту в ноябре, общая сумма пожертвований компании составляет один миллион австралийских долларов, говорится в сообщении Rio Tinto.Компания предприняла такой шаг для поддержки людей, пострадавших от лесного пожара в Австралии.Эти средства будут использованы для создания убежищ, оказания первой психологической помощи в целях снижения травматизма, предоставления информации и практической помощи в течение времени, которое может потребоваться для выздоровления, и реализации долгосрочных программ восстановления в пострадавших общинах.Генеральный директор Rio Tinto Жан-Себастьян Жак (Jean-Sébastien Jacques) сказал: «В связи с эскалацией кризисной ситуации с лесными пожарами, которые вызвали опустошение в многих районах Австралии, мы увеличили сумму нашего пожертвования до одного миллиона австралийских долларов, чтобы поддержать Красный Крест в его неустанной работе по уходу за пострадавшими общинами».С ноября 2019 года сотни сотрудников Красного Креста - в основном добровольцы - работали в центрах по оказанию помощи и эвакуации для пострадавших от лесных пожаров по всей стране.Пожары в Австралии затронули обширные территории и привели к многочисленным человеческим жертвам.