Van Cleef & Arpels открыла свою первую ювелирную выставку в Италии

Van Cleef & Arpels открыла свою выставку ювелирных изделий в Милане, Италия, на которой представлено более 500 исключительных экспонатов, сообщает worldtempus.com.
Выставка называется «Время, природа, любовь» и демонстрирует архивные документы, эскизы и рисунки гуашью, на ней также представлено много невиданных ранее произведений, в том числе работы, взятые из частных коллекций.
Куратором выставки стала Альба Каппелиери, профессор в области дизайна ювелирных украшений Миланского технического университета и директор Музея ювелирного искусства г. Виченцы. Выставочные декорации в современном стиле были разработаны американским дизайнером Джоанной Гравундер.
Вдохновившись книгой Итало Кальвино "Шесть заметок для будущего тысячелетия", Альба Каппелиери выбрала несколько ключевых концептов, через которые она представила творения Дома. Первая секция посвящена времени, вторая – любви, а третья – природе, согласно официальному сайту компании.
Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург