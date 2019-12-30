В Москве открывается ювелирная выставка-продажа

«Ювелирный Вернисаж» - ювелирная выставка-продажа - пройдет на ВДНХ с 4 по 7 января 2020 года, говорится на портале social.jewer.ru.
На выставке соберутся лучшие представители ювелирного мира.
На ней будут представлены изделия из золота и серебра, авторские ювелирные изделия, столовое серебро, оружие, антиквариат, ювелирные подарки и многое другое.
В мероприятии примут участие представители российской и международной ювелирной индустрии.
«Ювелирный Вернисаж» пройдет в павильоне №75.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург