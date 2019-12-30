Miscaro Jewellery сосредоточится на украшениях для повседневного ношения

Компания «Miscaro Jewellery» привлекла 2,5 млн рупий, полученных от частного инвестора, чтобы сосредоточиться на создании ювелирных изделий для повседневной одежды для женщин, сообщает Times of India.
«Инвестиции своевременны. Это поможет нам ускорить наш рост и предоставить лучшие решения
для целевой аудитории. Мы также хотим изменить взгляд работающих женщин на ювелирные изделия с бриллиантами для повседневного использования», - привело агентство слова Равиндры Мальвии (Ravindra Malviya), основателя и генерального директора Miscaro Jewellery.
В сообщении также говорится, что спрос на онлайн-покупки растет, и компания внедряет «технологии с инновационными методами для достижения эффективной и быстрой доставки».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург