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Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

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Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

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02 декабря 2019

Miscaro Jewellery сосредоточится на украшениях для повседневного ношения

31 декабря 2019
Новости

Компания «Miscaro Jewellery» привлекла 2,5 млн рупий, полученных от частного инвестора, чтобы сосредоточиться на создании ювелирных изделий для повседневной одежды для женщин, сообщает Times of India.
«Инвестиции своевременны. Это поможет нам ускорить наш рост и предоставить лучшие решения
для целевой аудитории. Мы также хотим изменить взгляд работающих женщин на ювелирные изделия с бриллиантами для повседневного использования», - привело агентство слова Равиндры Мальвии (Ravindra Malviya), основателя и генерального директора Miscaro Jewellery. 
В сообщении также говорится, что спрос на онлайн-покупки растет, и компания внедряет «технологии с инновационными методами для достижения эффективной и быстрой доставки».

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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