АЛРОСА намерена провести 34 международных аукциона по продаже крупных алмазов в 2020 году

31 декабря 2019

Недавно также сообщалось, что АЛРОСА добыла алмаз массой 190,77 карата на своей кимберлитовой трубке Ботуобинская в Якутии. Он будет отправлен в Eдиную сбытовую организацию АЛРОСА для детального изучения и оценки.

АЛРОСА, российский и мировой алмазный гигант, намерена провести 34 международных аукциона по продаже алмазов специальных размеров в 2020 году, говорится на сайте компании.В I квартале компания проведет 7 аукционов, во II − 8, в III – 7 и в IV – 12 аукционов.«В соответствии с российским законодательством мы реализуем крупноразмерное сырье весом более 10,8 карата только на международных аукционах. Как правило, в каждом из них участвуют до 100 компаний из разных стран. Сегодня на долю аукционов приходится около 10% наших продаж», - отмечает Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.Согласно сообщению, на территории Российской Федерации всего пройдет 14 аукционов, в частности в Москве пройдет 11 аукционов, во Владивостоке - 3.Остальные аукционы будут проведены в Антверпене (Бельгия) - 3 аукциона,в Дубае (ОАЭ) - четыре, в Рамат-Гане (Израиль) - пять, в Гонконге (КНР) - четыре, в Нью-Йорке (США) также пройдет 4 аукциона.