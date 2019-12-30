Маркировка поможет защитить спрос на природные камни - глава Якутии

Фото: АЛРОСА

«Если природные алмазы будут каким-то образом маркироваться, можно будет понять, что этот алмаз добыт в Якутии, в таких-то условиях, — конечно, в камне это гораздо больше будет цениться. Это позволит нам на мировом рынке представлять абсолютно оригинальный, абсолютно свой продукт, к которому не будет никаких вопросов насчет его естественности», - сообщил он.Айсен Николаев добавил, что вопрос маркировки должен быть проработан «с крупнейшими геолого-минералогическими [научными] центрами».Он также сообщил, что АЛРОСА, которая ведет операции по добыче алмазов в Якутии, в настоящий момент готовит предложение по маркировке алмазов для вынесения на наблюдательный совет.Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев призвал компанию АЛРОСА заняться производством синтетических алмазов при условии их маркировки.Однако по словам Айсена Николаева необходимо маркировать именно природные камни, чтобы подчеркнуть их ценность.Минфин также недавно выдвигал предложение по обязательной маркировке ювелирных изделий, драгметаллов и драгоценных камней для создания большей прозрачности в отрасли.