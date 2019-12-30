Гохран России проведет несколько аукционов в первой половине 2020 года

Гохран России намерен провести несколько аукционов алмазов в феврале, апреле и июне 2020 года. На продажу не будут представлены камни специальных размеров (массой более 10,8 карата и более), сообщает РИА Новости.
В марте, как сообщается, пройдет аукцион ювелирных изделий из драгметаллов и драгоценных камней.
Согласно сообщению, в мае 2020 года Гохран выставит на продажу природные обработанные изумруды из Госфонда РФ.
Гохран России занимается формированием Государственного фонда драгоценных камней и металлов. Учреждение было создано для хранения, реализации и использования драгоценных металлов и камней.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург