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Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

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«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

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Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Цены на золото в Казахстане значительно повысились

30 декабря 2019
Новости

По состоянию на конец 2019 года цены на ювелирные изделия из золота в Казахстане выросли на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает energyprom.kz.
Согласно сообщению, в ноябре в среднем стоимость украшений из золота увеличилась до 17,5 млн тенге. 
В основном рост цен наблюдается в крупных городах, в частности в Нур-Султане, где цены за год выросли на 4,5%, в Атырау рост цен составил 8,6% и в Актау - 11,2%.
Всего за 11 месяцев в Казахстане было реализовано ювелирных изделий из золота на 668,5 млн тенге против 648,1 млн тенге в 2018 году.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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