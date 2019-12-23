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25 ноября 2019

HRD Antwerp нанимает нового генерального директора

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hrd_logo.pngСертификационная лаборатория HRD Antwerp с 20 января 2020 года будет работать под новым руководством. Эллен Джончир (Ellen Joncheere) была нанята компанией, которая на данный момент находится в процессе продажи, сообщают средства массовой информации. Последние шесть лет она была генеральным директором Fremach, поставщика для автомобильной промышленности.
«HRD Antwerp пользуется отличной репутацией на международном уровне, - сообщил Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор материнской компании AWDC. - Чтобы обеспечить будущее, нам нужно было привлечь нового хорошего генерального директора. Мы очень довольны, что Эллен Джончир скоро станет частью нашей команды».
В дополнение к сертификации бриллиантов HRD Antwerp также участвует в сфере обучения и разработке технологических устройств. В последние годы компании пришлось подвергнуться серьезной реструктуризации, чтобы адаптироваться к быстро меняющемуся рынку.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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