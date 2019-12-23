АЛРОСА добыла камень массой 191 карат

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«Обнаружение крупного и качественного по своим первичным характеристикам алмаза в преддверии новогодних праздников – настоящий подарок. Подобные сюрпризы в 2019 году природа уже делала. Так, накануне Дня всех влюбленных на трубке Удачная АЛРОСА был добыт алмаз в форме сердца. Такие находки, безусловно, всегда примечательны», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.Согласно сообщению, возраст камня оценивается в2 млрд лет. Он будет отправлен в Eдиную сбытовую организацию АЛРОСА для детального изучения и оценки.Недавно сообщалось, что АЛРОСА продала свой уникальный желтый бриллиант «Жар-птица» (Firebird) массой 20,69 карата компании Graff Diamonds.Камень был изготовлен гранильным подразделением АЛРОСА, сообщает компания.Итоговая стоимость за карат стала одной из самых высоких для подобных бриллиантов за последние годы.