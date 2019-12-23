Christie's подводит итоги 2019 года

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Christie's поделилась основными моментами своих аукционов, проведенных в 2019 году.Christie’s сообщила, что одним из топовых лотов была пряжка, выполненная в стиле ар-деко, от Cartier, которая ушла с молотка за $1 545 000 во время июньских торгов в Нью-Йорке.Она была разработан для Сибил Сассун (Sybil Sassoon), маркизы Чолмонделей, которая носила изделие на коронации короля Георга VI в 1937 году и королевы Елизаветы II в 1953 году.Коллекция «Великолепных изделий», проданная в Нью-Йорке, принесла выручку в $109 271 875, побив рекорд по всем аукционам индийского искусства и изделий эпохи моголов. Она стала второй по величине среди частных ювелирных коллекций. На аукционе было предложено около 400 лотов. Претенденты прибыли из 45 стран пяти континентов мира, чтобы принять участие в этом аукционе.