АЛРОСА и ZCDC создали совместное предприятие в Зимбабве

Соглашение было подписано председателем правления компании АЛРОСА Сергеем Ивановым и неисполнительным председателем совета директоров ZCDC Киллианом Укамой, говорится на сайте АЛРОСА.«Мы настроены на плодотворную работу по поиску и геологоразведке коренных месторождений алмазов в Зимбабве. Подписание данных соглашений позволяет сформировать органы управления СП и запустить процесс получения им разрешительных документов и поисковых лицензий. После завершения всех согласовательных процедур и получения первых лицензий СП будет готово приступать к операционной деятельности, - прокомментировал Сергей Иванов. – АЛРОСА ведет свою деятельность в строгом соответствии с корпоративными стандартами и обязательствами ответственного ведения бизнеса, взятыми в рамках членства в Responsible Jewellery Council, World Diamond Council и Diamond Producers Association. Все эти стандарты будут безоговорочно внедрены в работу АЛРОСА в Республике Зимбабве».По условиям соглашения, доля АЛРОСА в совместном предприятии ALROSA (Zimbabwe) Limited составляет 70%, зимбабвийской стороны – 30%.Ранее Зимбабве запрещала иностранным компаниям иметь долю более 49% в алмазных и платиновых проектах.Однако власти Хараре решили отказаться от своей политики индигенизации после отставки ныне покойного президента Роберта Мугабе в 2017 году.Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов ранее заявлял, что его компания инвестирует в новое совместноное предприятие 12 млн долларов.По его словам, АЛРОСА видит большой потенциал в Зимбабве и будет инвестировать больше в ближайшие годы в зависимости от результатов разведки.