Рекордный год по продажам часов у Sotheby's

Сегодня

Аукционные продажи часов у Sotheby's достигли беспрецедентных $108,7 млн, что на 22% превышает показатель 2018 года (153% по сравнению с 2010 годом).По данным компании, 44% лотов были реализованы по цене, превышающей оценочную стоимость, семь часов продали за $1 млн, еще 16 - за $500 тыс.56% лотов были реализованы онлайн. Это в четыре раза больше, чем пять лет назад. При этом в торгах участвовали клиенты из 100 стран - на 17% больше, чем в прошлом году.«Это был исторический год для нашей команды, отражающий постоянно растущее увлечение часами по всему миру. Движимые продажами исключительной собственности, тщательным поиском источников и быстро расширяющимися онлайн-продажами, эти результаты доказывают, что для многих коллекционеров часы выходят за рамки чистой функции хронометража», - прокомментировал Сэм Хайнс (Sam Hines), глава подразделения Sotheby's по глобальным продажам часов.