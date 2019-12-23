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Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

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Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

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25 ноября 2019

Рекордный год по продажам часов у Sotheby's

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Аукционные продажи часов у Sotheby's достигли беспрецедентных $108,7 млн, что на 22% превышает показатель 2018 года (153% по сравнению с 2010 годом).
По данным компании, 44% лотов были реализованы по цене, превышающей оценочную стоимость, семь часов продали за $1 млн, еще 16 - за $500 тыс.  
56% лотов были реализованы онлайн. Это в четыре раза  больше, чем пять лет назад. При этом в торгах участвовали клиенты из 100 стран - на 17% больше, чем в прошлом году. 
«Это был исторический год для нашей команды, отражающий постоянно растущее увлечение часами по всему миру. Движимые продажами исключительной собственности, тщательным поиском источников и быстро расширяющимися онлайн-продажами, эти результаты доказывают, что для многих коллекционеров часы выходят за рамки чистой функции хронометража», - прокомментировал Сэм Хайнс (Sam Hines), глава подразделения Sotheby's по глобальным продажам часов.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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