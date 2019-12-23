Эксклюзив

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

DPA и Lakme Fashion Week продвигают природные бриллианты

Сегодня
Новости

news_261202019_dpa.pngLakmé Fashion Week (LFW), крупнейшая в Индии модная выставка, в сотрудничестве с Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), вновь объявила об открывающейся возможности для индийских дизайнеров ювелирных изделий продемонстрировать свое мастерство. Третья выставка «The Real Cut» («Подлинная огранка») представляет собой платформу, на которой дизайнеры ювелирных изделий с бриллиантами смогут сотрудничать с лучшими представителями современной моды, сообщает gjepc.org.
Согласно сообщению, жюри будет принимать заявки от дизайнеров, которые занимались ювелирным дизайном минимум три года и максимум восемь лет с одним или несколькими индийскими ювелирными ритейлерами.
Работы будут отобраны специальным жюри. Отобранные дизайнеры будут иметь возможность продемонстрировать свои изделия во время мероприятия.
Эта инициатива призвана помочь молодым и начинающим дизайнерам ювелирных изделий с бриллиантами выйти на мировой рынок модной индустрии.
Заявки принимаются до 5 января 2020 года.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished