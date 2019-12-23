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25 ноября 2019

АО «АГД ДАЙМОНДС» выполнило годовой план по добыче алмазов

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25 декабря на обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба успешно достигнут годовой показатель выполнения производственного плана по добыче алмазов в размере 4,744 млн каратов. Компания «АГД ДАЙМОНДС» сообщила об этом в пресс-релизе, полученном Rough&Polished.

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                Фото: АГД ДАЙМОНДС

Ожидаемая добыча алмазов на ГОКе им. В. Гриба за 2019 год составит 4,843 млн каратов. Отметим, что 17 декабря добыт алмаз весом 199,43 карата – четырнадцатый по счету уникальный кристалл АГД ДАЙМОНДС (из всех кристаллов ювелирного качества весом более 50 каратов), добытых на месторождении им. В. Гриба.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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