АО «АГД ДАЙМОНДС» выполнило годовой план по добыче алмазов

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Фото: АГД ДАЙМОНДС

25 декабря на обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба успешно достигнут годовой показатель выполнения производственного плана по добыче алмазов в размере 4,744 млн каратов. Компания «АГД ДАЙМОНДС» сообщила об этом в пресс-релизе, полученном Rough&Polished.Ожидаемая добыча алмазов на ГОКе им. В. Гриба за 2019 год составит 4,843 млн каратов. Отметим, что 17 декабря добыт алмаз весом 199,43 карата – четырнадцатый по счету уникальный кристалл АГД ДАЙМОНДС (из всех кристаллов ювелирного качества весом более 50 каратов), добытых на месторождении им. В. Гриба.