Эксклюзив

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

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Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

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25 ноября 2019

Tiffany & Co. представила обновленный флагманский магазин Hong Kong Plaza в Шанхае

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Новости

Tiffany & Co. объявила об открытии своего обновленного флагманского магазина в Шанхае в престижном торговом центре Hong Kong Plaza. Площадь магазина, который теперь имеет вид на улицу, составляет около 930 кв метров, что почти в два раза превышает его прежний метраж в торговом центре и делает его крупнейшим магазином Tiffany в Азии. 

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Фото: Tiffany & Co


Центральное место в новом магазине занимают изысканные ювелирные изделия от Tiffany & Co. Новая торговая точка является воплощением мастерства и исключительного качества, которые характеризуют эксклюзивные изделия бренда. 
Tiffany & Co. имеет более 300 розничных магазинов по всему миру.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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