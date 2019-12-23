Tiffany & Co. представила обновленный флагманский магазин Hong Kong Plaza в Шанхае

Tiffany & Co. объявила об открытии своего обновленного флагманского магазина в Шанхае в престижном торговом центре Hong Kong Plaza. Площадь магазина, который теперь имеет вид на улицу, составляет около 930 кв метров, что почти в два раза превышает его прежний метраж в торговом центре и делает его крупнейшим магазином Tiffany в Азии.
Центральное место в новом магазине занимают изысканные ювелирные изделия от Tiffany & Co. Новая торговая точка является воплощением мастерства и исключительного качества, которые характеризуют эксклюзивные изделия бренда.
Tiffany & Co. имеет более 300 розничных магазинов по всему миру.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished