Graff приобрела у АЛРОСА уникальный желтый бриллиант

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«Этот ярко-желтый бриллиант с высокой чистотой и интересной формой огранки уникален. По описанию или фотографии трудно даже представить то богатство цвета и игру света, которыми он обладает. Подобные бриллианты крайне редко встречаются на рынке», - отмечает Джон Кинг, директор по качеству GIA.Бриллиант огранки «Ашер» был сертифицирован Геммологическим институтом Америки (GIA) как «Фантазийный ярко-желтый» (Fancy Vivid Yellow). Бриллиант также имеет чистоту VS1 (практически без включений) и превосходную (Excellent) оценку за симметрию и полировку.Уникальный бриллиант является частью коллекции «Представление» (The Spectacle), посвященной русскому балету.Желтый бриллиант получил название в честь балета «Жар-птица», премьера которого состоялась в 1910 году на сцене театра Гранд-Опера в Париже. Это первая из постановок Сергея Дягилева для знаменитой антрепризы «Русские сезоны».