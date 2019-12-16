Mountain Province представила дополнительные результаты по кимберлиту Уилсон на руднике Гачо Куэй

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Компания Mountain Province Diamonds Inc представила дополнительные результаты добычи микроалмазов и оконтуривающего бурения на кимберлите Уилсон (Wilson), который был отрыт ранее в этом году.В общей сложности 1,7 тонны кимберлита, извлеченного из двух буровых скважин на Уилсоне, были обработаны в Научно-исследовательском совете Саскачевана (Saskatchewan Research Council) с целью извлечения микроалмазов. Были обнаружены 5564 алмазов размером более 0,075 мм, включая 86 алмазов размером более 0,85 мм общим весом 2,23 карата.Кроме того, в рамках программы оконтуривающего бурения на глубине 2897 метров было завершено разведочное бурение на десяти новых буровых скважинах, пересекающих в общей сложности 409 метров кимберлита.«Эти результаты, которые следуют за открытием Уилсона в начале этого года, свидетельствуют, что жизнедеятельность рудника Гачо Куэй (Gahcho Kué) по-прежнему является открытой возможностью. Уилсон обладает потенциалом для внесения ценного вклада в разработку рудника, и он представляет собой лишь первые результаты наших совместных разведке с De Beers усилий по созданию добавочной стоимости путем дальнейших открытий в этом районе», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор компании Mountain Province.