Эксклюзив

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

Вчера

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Замбийские драгоценные и полудрагоценные цветные камни освобождены от экспортной пошлины

Сегодня
Новости

Правительство Замбии недавно заявило, что оно приостанавливает экспортную пошлину на цветные драгоценные камни с 1 января 2020 года, сообщает gjepc.org.
Министерство финансов страны издало «Приказ о приостановлении таможенных пошлин на драгоценные камни от 2019 года», в котором говорится, что от экспортной пошлины освобождаются «драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки».
Ранее сообщалось, что принадлежащая Gemfields на 75% Kagem Mining, которая производит изумруды в Замбии, перегружена налогами.
Так, по словам управляющего директора Gemfields по продуктам и продажам Адриана Бэнкса (Adrian Banks), самым большим препятствием на пути предприятия Kagem остается экспортная пошлина Замбии в размере 15%, наложенная на изумруды с 1 января 2019 года. 
Проведенные с июля 2009 года 33 аукциона Gemfields по продаже изумрудов и берилла, добытых на руднике Кагем (Kagem), принесли общий доход в $608 млн. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished