Кампания «Другая часть вашей истории», запущенная JA, показывает успех

Ассоциация ювелиров Америки (Jewelers of America, JA) заявила, что ее кампания «Другая часть вашей истории» (Another Piece of Your Story), направленная на то, чтобы женщины сами покупали ювелирные украшения, завоевала 3 млн покупателей всего за 6 месяцев, согласно данным Idex Online.Пилотный проект был запущен в Лос-Анджелесе для увеличения среди людей покупок ювелирных изделий. Кампания представляла собой отраслевое сотрудничество, созданное для того, чтобы повысить желание потребителей покупать ювелирные изделия.Она была сосредоточена увеличение покупательского спроса среди женщинах вне традиционного времени подарков.По сообщениям, кампания состояла из платных рекламных объявлений в социальных сетях, рекламной программы и сайта Your Finest.Говорят также, что JA нанял инфлюенсеров из Лос-Анджелеса, чтобы увеличить распространение кампании.Они покупали ювелирные изделия у розничных ювелиров и делились своим опытом на своих страницах в социальных сетях, что продемонстрировало высокий позитивный настрой и активность со стороны их последователей.«Индустрия объединилась, и мы смогли провести кампанию для всей отрасли, - привело агентство слова Дэвида Бонапарта (David J. Bonaparte), президента и исполнительного директора JA.Ассоциация ювелиров Америки - национальная торговая ассоциация для предприятий, обслуживающих рынок ювелирных украшений.