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25 ноября 2019

Драгоценности Зыкиной проданы на аукционе 22 декабря

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news_30102019_zikina.jpgУкрашения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной ушли с молотка во время мемориального аукциона, который прошел 22 декабря, сообщают средства массовой информации.
На аукционе было представлено около 60 лотов - ювелирные изделия, бижутерия и личные вещи певицы. 
Топ лотом стали знаменитые серьги певицы с бриллиантами и сапфирами огранки кабашон, которые были проданы за 2,3 млн рублей. 
Легендарное колье с 127 бриллиантами ушло с молотка за 1,2 млн рублей, сообщает ТАСС. 
Аукцион был организован аукционным домом "12-й стул".
Ожидается, что следующий аукцион пройдет в 2020 году.
Голос Людмилы Зыкиной назвали лучшим в Советском Союзе, а ее песни народной артистки признали народным достоянием.  

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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