Эксклюзив

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

Сегодня

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Австралийская шахта Эллендейл нашла новых владельцев

Сегодня
Новости

Правительство Западной Австралии предоставило компаниям Gibb River Diamonds и India Bore Diamond Holdings разрешение для начала работ на алмазном руднике Эллендейл (Ellendale) в австралийском округе Кимберли, сообщает Australian Mining.
Обе компании приняли предложение и, как сообщается, приступят к программе по геологоразведке в 2020 году. 

news_07092018_ellendale.png
Фото: департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности Западной Австралии


Согласно сообщению, департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности Западной Австралии уже провел научно-исследовательские работы, чтобы доказать, что объект является экологически чистым и экономически выгодным.
В 2018 году правительство Западной Австралии заявило, что принимает заявки от горнодобывающих компаний для того, чтобы снова запустить рудник Эллендейл. 
Прежде его разрабатывала Kimberley Diamond Company в период с 2002 года по июль 2015 года, затем компанию ликвидировали. 
Департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности управлял участком с помощью программы закрытых шахт. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished