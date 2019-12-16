Австралийская шахта Эллендейл нашла новых владельцев

Правительство Западной Австралии предоставило компаниям Gibb River Diamonds и India Bore Diamond Holdings разрешение для начала работ на алмазном руднике Эллендейл (Ellendale) в австралийском округе Кимберли, сообщает Australian Mining.
Обе компании приняли предложение и, как сообщается, приступят к программе по геологоразведке в 2020 году.
Согласно сообщению, департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности Западной Австралии уже провел научно-исследовательские работы, чтобы доказать, что объект является экологически чистым и экономически выгодным.
В 2018 году правительство Западной Австралии заявило, что принимает заявки от горнодобывающих компаний для того, чтобы снова запустить рудник Эллендейл.
Прежде его разрабатывала Kimberley Diamond Company в период с 2002 года по июль 2015 года, затем компанию ликвидировали.
Департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности управлял участком с помощью программы закрытых шахт.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург