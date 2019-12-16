Firestone увеличивает доход благодаря большему количеству реализованных ценных алмазов

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Компания Firestone Diamonds, которой принадлежит рудник Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, получила за год около 57 миллионов долларов дохода от продажи 774 830 каратов алмазов при средней стоимости 73 доллара за карат.В компании заявили, что более высокий доход от большего количества ценных алмазов, проданных более чем на 500 тыс. долларов США, компенсировал снижение средних цен на алмазы, добытые на руднике.Средняя стоимость более крупных и качественных алмазов, добытых на Ликхобонг, включая все алмазы весом более 10,8 карата, была на 48% выше, чем в предыдущем году, чему способствовала добыча нескольких дорогостоящих алмазов, в том числе белого алмаза весом 70 каратов, который был продан за 1,6 миллиона долларов, и 46-каратного белого камня, проданного за 1,2 миллиона долларов.Firestone, однако, заявила, что положительный результат продаж был сведен на нет более низкой средней ценой реализации алмазов, которая сократилась на 23% в течение года из-за избыточного предложения небольших камней на рынке и сокращения кредитования в отрасли.«Выручка также была ниже из-за сокращения продаж на 56 807 каратов по сравнению с предыдущим годом в результате сроков продаж и семи продаж в течение года по сравнению с восемью циклами продаж в предыдущем году, - говорится в сообщении. - Хотя среднее значение продаж за год было ниже, оно в целом соответствовало оценке базовых вариантов реализации продукции, используемой для пересмотрения долгового обязательства с ABSA в прошлом году».