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18 ноября 2019

Lucara превышает прогноз дохода на 2019 год

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lucara_news.pngНа заключительном тендере по продаже алмазов 2019 года Lucara Diamond реализовала продукцию на 52,9 млн долларов, что на 16% выше, чем ожидалось, и достигла средней цены реализации в 548 долларов за карат.
Вместе с декабрьским тендером выручка Lucara в 2019 году составила 192,5 млн долларов, что превышает план выручки на 2019 год, который, согласно прогнозам, должен был составить между 170 и 180 млн долларов.
«Пока еще слишком рано называть это тенденцией, но цены, достигнутые в результате нашей последней продажи алмазов в этом году, отражают более сильную, более стабильную рыночную среду и сохраняющийся высокий спрос на алмазы, добытые на руднике Карове (Karowe), - сказала исполнительный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas). - В результате мы превысили наш прогноз доходов на 2019 год».
Она сказала, что компания остается в хорошем положении и склонна к укреплению цен на алмазы в течение следующих 12-24 месяцев, так как поставки алмазов из крупных шахт начинают уменьшаться.
«Этот результат подкрепляет не только целесообразность наших текущих работ на карьере, но и поддерживает наши планы по подземному расширению, чтобы продлить срок эксплуатации рудника Карове по крайней мере до 2040 года с потенциалом получения дополнительного дохода в 4 миллиарда долларов», - сказала Томас.
В этом году компания зафиксировала среднюю цену в 468 долларов США за карат камней, в то время как 30 алмазов были проданы по цене, которая составила более 1 миллиона долларов за каждый камень.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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