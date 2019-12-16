Председатель правления Hamilton Jewellers умер

Мартин Р. Зигель (Martin R. Siegel), председатель Hamilton Jewellers, умер 17 декабря во Флориде, сообщает IDEX Online.
Ему было 86 лет.
Он представлял второе поколение своей семьи, работающей на Hamilton Jewellers. Мартин Р. Зигель стал президентом компании в 1968 году. В 1994 году роль перешла к его сыну, но он продолжал возглавлять компанию до самой смерти.
Его магазин был первым бутиком, который продавал часы Rolex в США.
В 2012 году магазин отметил свое 100-летие.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург