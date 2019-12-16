Эксклюзив

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Пиюш Гоял призывает участников алмазной отрасли принимать более активное участие в программе страхования экспорных кредитов

Сегодня
Новости

Выступая на 45 вручении премии в области драгоценных камней и ювелирных изделий (India Gem and Jewellery Awards), Пиюш Гоял (Piyush Goyal), министр железнодорожного транспорта, торговли и промышленности Индии, призвал экспортеров драгоценных камней и ювелирных изделий присоединиться к схеме NIRVIK и добавил, что правительство также изучает возможности использования неиспользуемых земель в специальных экономических зонах для создания ювелирных парков, сообщает gjepc.org.
Схема NIRVIK, также известная как Система страхования экспортных кредитов, была представлена ​​Корпорацией по гарантиям экспортных кредитов (Export Credit Guarantee Corporation, ECGC) в сентябре 2019 года.
Она предназначена для упрощения процесса кредитования и повышения доступности кредитов для экспортеров.
«Это помогает сделать экспортный товар Индии конкурентоспособным и делает систему экспорта ECGC дружественными, предоставляя экспортерам в секторе малого и среднего бизнеса новую схему возмещения налогов, снижения страховых затрат и упрощения ведения бизнеса», - сказал министр.
В своем выступлении Шри Гоял добавил, что ведутся переговоры с министром финансов Индии о создании ювелирных парков в неиспользуемых специальных экономических зонах, которые потенциально могут быть использованы для ювелирных парков для местных производителей драгоценных камней и ювелирных изделий.
Гоял также попросил отрасль формализовать золотую политику, тем самым уменьшив зависимость от импорта золота.
Министр также высоко оценил участие и инициативы Совета по содействию экспорту ювелирных изделий и драгоценных камней в отрасли. Он отметил, что с помощью правительства цель повышения глобального экспорта до $75 млрд в год может быть достигнута намного раньше, чем предполагалось.
Церемония вручения премий в области драгоценных камней и ювелирных изделий состоялась в Дели 18 декабря.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished