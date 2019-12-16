Пиюш Гоял призывает участников алмазной отрасли принимать более активное участие в программе страхования экспорных кредитов

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Выступая на 45 вручении премии в области драгоценных камней и ювелирных изделий (India Gem and Jewellery Awards), Пиюш Гоял (Piyush Goyal), министр железнодорожного транспорта, торговли и промышленности Индии, призвал экспортеров драгоценных камней и ювелирных изделий присоединиться к схеме NIRVIK и добавил, что правительство также изучает возможности использования неиспользуемых земель в специальных экономических зонах для создания ювелирных парков, сообщает gjepc.org.Схема NIRVIK, также известная как Система страхования экспортных кредитов, была представлена ​​Корпорацией по гарантиям экспортных кредитов (Export Credit Guarantee Corporation, ECGC) в сентябре 2019 года.Она предназначена для упрощения процесса кредитования и повышения доступности кредитов для экспортеров.«Это помогает сделать экспортный товар Индии конкурентоспособным и делает систему экспорта ECGC дружественными, предоставляя экспортерам в секторе малого и среднего бизнеса новую схему возмещения налогов, снижения страховых затрат и упрощения ведения бизнеса», - сказал министр.В своем выступлении Шри Гоял добавил, что ведутся переговоры с министром финансов Индии о создании ювелирных парков в неиспользуемых специальных экономических зонах, которые потенциально могут быть использованы для ювелирных парков для местных производителей драгоценных камней и ювелирных изделий.Гоял также попросил отрасль формализовать золотую политику, тем самым уменьшив зависимость от импорта золота.Министр также высоко оценил участие и инициативы Совета по содействию экспорту ювелирных изделий и драгоценных камней в отрасли. Он отметил, что с помощью правительства цель повышения глобального экспорта до $75 млрд в год может быть достигнута намного раньше, чем предполагалось.Церемония вручения премий в области драгоценных камней и ювелирных изделий состоялась в Дели 18 декабря.