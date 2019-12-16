Эксклюзив
«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»
Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...
16 декабря 2019
Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр
Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...
09 декабря 2019
Обучение оценке алмазов важно для старателей
Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...
02 декабря 2019
Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места
На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...
25 ноября 2019
Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса
В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...
18 ноября 2019
Главным директором Pandora по маркетингу станет Карла Лиуни
Карла Лиуни имеет успешный послужной список по приданию коммерческого роста глобальным брендам товаров премиум-класса, косметической промышленности и массового спроса. В течение последних четырех лет она отвечала за маркетинг и коммуникации в Bulgari, флагманском ювелирном бренде LVMH, ведущей мировой группы производителей предметов роскоши.
Карла Люни начнет работу в Pandora в марте 2020 года. «В рамках нашей программы развития мы значительно увеличиваем наши инвестиции в маркетинг и только что обновили наш бренд, чтобы повысить его актуальность для потребителей. Карла обладает уникальным опытом, который сочетает в себе создание бренда массового рынка и возможность создавать желательные и желанные предметов мира роскоши», - заявил Александр Лачик, генеральный директор Pandora.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished