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18 ноября 2019

Главным директором Pandora по маркетингу станет Карла Лиуни

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Новости

Pandora объявила, что Карла Лиуни (Carla Liuni), бывший вице-президент Bulgari по глобальному маркетингу и коммуникациям, станет главным директором Pandora по маркетингу. Она будет напрямую подчиняться генеральному директору  Александру Лачику (Alexander Lacik) и войдет в члены исполнительного руководства компании.  
Карла Лиуни имеет успешный послужной список по приданию коммерческого роста глобальным брендам товаров премиум-класса, косметической промышленности и массового спроса. В течение последних четырех лет она отвечала за маркетинг и коммуникации в Bulgari, флагманском ювелирном бренде LVMH, ведущей мировой группы производителей предметов роскоши. 
Карла Люни начнет работу в Pandora в марте 2020 года. «В рамках нашей программы развития мы значительно увеличиваем наши инвестиции в маркетинг и только что обновили наш бренд, чтобы повысить его актуальность для потребителей. Карла обладает уникальным опытом, который сочетает в себе создание  бренда массового рынка и возможность создавать желательные и желанные предметов мира роскоши», - заявил Александр Лачик, генеральный директор Pandora. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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