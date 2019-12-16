Натуральные бриллианты по-прежнему раскупают из-за их эмоциональной ценности – Gemmyo

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Клиенты по-прежнему покупают натуральные бриллианты из-за их эмоциональной ценности, несмотря на то, что стоимость синтетических бриллиантов меньше на 30-40 проц, говорит Полин Леньо (Pauline Laigneau), соучредитель французского ювелирного дома Gemmyo.«Не следует забывать о сентиментальной ценности бриллианта. Выбирая между картиной Пикассо, подписанной самим мастером, и очень красивой репродукцией, мы всегда отдаем предпочтение оригиналу. У нас некоторое снижение спроса, но клиенты, которые приходят, чтобы найти сильную эмоциональную ценность в драгоценном камне, готовы заплатить больше за натуральный бриллиант», - приводит журнал Point слова Леньо.Производство синтетических алмазов в настоящее время оценивается в 3-4 миллиона каратов в год при 160 миллионов каратов природных алмазов. В весовом сегменте синтетика также не может конкурировать с натуральными камнями.Самый крупный из произведенных на сегодняшний день синтетических бриллиантов весит 9 каратов. Он украшает кольцо от Courbet, проданное за 450 тыс евро. Вес же самого большого ограненного алмаза в мире - «Большой юбилей» (Golden Jubilee), который оценивается в 4-12 млн долларов США, достигает 545,67 каратов.