Эксклюзив

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Натуральные бриллианты по-прежнему раскупают из-за их эмоциональной ценности – Gemmyo

Сегодня
Новости

Клиенты по-прежнему покупают натуральные бриллианты из-за их эмоциональной ценности,  несмотря на то, что стоимость синтетических  бриллиантов меньше на 30-40 проц, говорит Полин Леньо (Pauline Laigneau), соучредитель французского ювелирного дома Gemmyo. 
«Не следует забывать о сентиментальной ценности бриллианта. Выбирая между картиной Пикассо, подписанной самим мастером, и очень красивой репродукцией, мы всегда отдаем предпочтение  оригиналу. У нас некоторое снижение спроса, но клиенты, которые приходят, чтобы найти сильную эмоциональную ценность в драгоценном камне, готовы заплатить больше за натуральный бриллиант», - приводит журнал Point слова Леньо. 
Производство синтетических алмазов в настоящее время оценивается в 3-4 миллиона каратов в год при 160 миллионов каратов природных алмазов. В весовом сегменте синтетика также не может конкурировать с натуральными камнями. 
Самый крупный из произведенных на сегодняшний день синтетических бриллиантов весит 9 каратов. Он украшает кольцо от Courbet, проданное за 450 тыс евро. Вес же самого большого ограненного алмаза в мире - «Большой юбилей» (Golden Jubilee), который оценивается в 4-12 млн долларов США, достигает 545,67 каратов.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished