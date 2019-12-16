Эксклюзив

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

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Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

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18 ноября 2019

CTF и HEJ запускают ювелирную академию

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Chow Tai Fook (CTF) и французская Высокая школа ювелирного искусства (Haute Ecole de Joaillerie, HEJ) запустили ювелирную академию Loupe Jewellery Academy  (LJA) в рамках стратегии устойчивого развития CTF, которая рассчитана на 10 лет.
Эта инициатива направлена ​​на воспитание нового поколения ювелиров в отрасли, говорится в пресс-релизе, распространенном CTF.
Академия будет проводить курсы по дизайну, мастерству ювелирного дела, а также маркетингу.
LJA также будет сотрудничать с Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), чтобы обеспечить обучение мирового класса игрокам ювелирной отрасли.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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