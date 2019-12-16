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18 ноября 2019
De Beers заканчивает продажи в 2019 году на фоне «признаков сохранения стабильного спроса»
Алмазодобытчик, на 85% принадлежащий корпорации Anglo American, заработал 425 млн долларов США в ходе десятого цикла продаж 2019 года по сравнению с 400 млн долларов, полученными в ходе девятого цикла продаж.
«Наблюдая за сохранением стабильности цен на бриллианты в преддверии финального цикла продаж в этом году мы увидели дальнейшие признаки стабильного спроса на необработанные алмазы в ходе десятого сайта», - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
Однако ситуация представляется не столь радужной, если сравнить результаты последнего цикла продаж с выручкой в 544 млн долларов, которые De Beers получила в тот же период в прошлом году.
Хотя это и предварительные данные, но группа заявила, что в этом году она заработала на продаже алмазов 4,04 млрд долларов по сравнению с 5,39 млрд долларов годом ранее.
В алмазной промышленности наблюдается избыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен на эту продукцию по сравнению с ценами на алмазное сырье.
De Beers снизила цены на все категории алмазов примерно на 5%.
Компания также проявляла гибкость в отношении покупателей алмазов, так как торговые условия в среднем сегменте отрасли все еще находятся в процессе восстановления равновесия.
Фото: De Beers
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished