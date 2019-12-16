Эксклюзив

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

АЛРОСА получит 70% акций алмазного проекта в Зимбабве - СМИ

Сегодня
Новости

Российский и мировой алмазный гигант АЛРОСА получит 70% акций совместного предприятия, созданного с государственной Зимбабвийской компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), сообщают местные СМИ.
Государственная телекомпания Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) сообщает, что договор по совместному предприятию между АЛРОСА и ZCDC будет завершен в этом месяце.
Власти Зимбабве ранее запрещали иностранным компаниям контролировать более 49% акций в алмазных и платиновых проектах.
Однако правительство Хараре решило отказаться от своей политики расширения прав местных жителей после отставки покойного президента Роберта Мугабе в 2017 году.
АЛРОСА и ZCDC в июле прошлого года подписали соглашение о разведке и добыче алмазов в Зимбабве.
Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов ранее заявлял, что его компания инвестирует в это предприятие около 12 миллионов долларов.
«Мы видим большой потенциал и будем инвестировать больше в ближайшие годы в зависимости от результатов разведки», - сказал он.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished