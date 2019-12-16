АЛРОСА получит 70% акций алмазного проекта в Зимбабве - СМИ

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Российский и мировой алмазный гигант АЛРОСА получит 70% акций совместного предприятия, созданного с государственной Зимбабвийской компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), сообщают местные СМИ.Государственная телекомпания Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) сообщает, что договор по совместному предприятию между АЛРОСА и ZCDC будет завершен в этом месяце.Власти Зимбабве ранее запрещали иностранным компаниям контролировать более 49% акций в алмазных и платиновых проектах.Однако правительство Хараре решило отказаться от своей политики расширения прав местных жителей после отставки покойного президента Роберта Мугабе в 2017 году.АЛРОСА и ZCDC в июле прошлого года подписали соглашение о разведке и добыче алмазов в Зимбабве.Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов ранее заявлял, что его компания инвестирует в это предприятие около 12 миллионов долларов.«Мы видим большой потенциал и будем инвестировать больше в ближайшие годы в зависимости от результатов разведки», - сказал он.