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Lacapa получила $6,4 млн от продажи алмазов, добытых на Луло и Мотаэ

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lucapa_logo.pngLucapa Diamond получила $6,4 млн от последней продажи алмазов, добытых на своем аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе (40%) и кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) (70%) в Лесото.
Общий объем продаж алмазов, произведенных на Луло и Мотаэ в 2019 году составит $55,0 млн, говорится в сообщении компании.
По данным Lucapa, 3 274 карата алмазов, добытых на Луло, были проданы за $3,4 млн, что соответствует средней цене за карат в $1 037.
Это, как отметили в компании, привело к тому, что общий объем продаж алмазов, произведенных на руднике Луло в 2019 году, достиг $38,5 млн при средней цене реализации, которая составила $1 918 за карат.
В компании также заявили, что в общей сложности 6 617 каратов алмазов, добытых на Мотаэ, было реализовано по цене в $3,0 млн, что соответствует средней цене за карат в $455.
Так, объем продаж алмазов, произведенных на руднике Мотаэ в 2019 году, составил $16,5 млн при средней цене за карат в $575.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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