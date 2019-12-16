WWF России назвал лучшие компании в сфере экологической ответственности за 2019 год

Сегодня

Фото: АГД ДАЙМОНДС

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России опубликовал рейтинг открытости работающих в стране горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности за 2019 год. На этот раз в десятку лучших вошли «Полюс Золото» с итоговым баллом 1,9, «СДС-Уголь» (1,81), «Кинросс голд» (1,7), «Металлоинвест» (1,68), АГД ДАЙМОНДС (1,6), «Северсталь» (1,56), «Полиметалл» (1,55), АЛРОСА (1,46), Новолипецкий металлургический комбинат (1,45) и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) (1,38).Рейтинг открытости – это проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Национального рейтингового агентства, осуществляемый при поддержке Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.С 2019 года расчет рейтинга ведется в рамках проекта «Люди – природе», осуществляемого WWF России при поддержке Европейского союза в 2019-2022 годах. Основная задача проекта – поддержать общественные организации и местные сообщества в решении экологических проблем по двум направлениям: сохранение лесов через борьбу с их деградацией и незаконной эксплуатацией и снижение загрязнения воды и воздуха через уменьшение негативного воздействия промышленности на окружающую среду и повышение экологической ответственности бизнеса.Рейтинг проводится с 2015 года и позволяет получить сравнительные оценки степени экологической ответственности компаний и масштаба воздействия их деятельности на окружающую среду. По словам организаторов, наиболее чувствительными к раскрытию оказались критерии, отражающие информирование общественности о наличии аварий и спорных экологических ситуаций.Рейтинг проводится на основе критериев, сформулированных в Основных положениях политики экологической и социальной ответственности горнодобывающих компаний, а также в ряде международных документов.Рейтинг 2019 года базируется на анализе деятельности 41 крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологического менеджмента и политики, воздействия на окружающую среду, раскрытия информации и прозрачности. Лучшей среди алмазодобывающих компаний, как и в прошлом году, признана АГД ДАЙМОНДС.