АЛРОСА намерена получить долю в 70% в зимбабвийском алмазном проекте

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Компания АЛРОСА, российский и мировой алмазный гигант, намерена получить долю в 70% в совместном предприятии с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), сообщают местные СМИ.

Государственная телекомпания Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) утверждает, что согласование деталей создания совместного предприятия АЛРОСА и ZCDC будет завершено в этом месяце.

Ранее Зимбабве запрещала иностранным компаниям иметь долю более 49% в алмазных и платиновых проектах.

Однако власти Хараре решили отказаться от своей политики индигенизации после отставки ныне покойного президента Роберта Мугабе в 2017 году.

АЛРОСА и ZCDC в июле прошлого года подписали соглашение о разведке и добыче алмазов в Зимбабве.

Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов ранее заявлял, что его компания инвестирует в это предприятие 12 млн долларов.

По его словам, АЛРОСА видит большой потенциал в Зимбабве и будет инвестировать больше в ближайшие годы в зависимости от результатов разведки.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



