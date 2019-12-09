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18 ноября 2019

АЛРОСА намерена получить долю в 70% в зимбабвийском алмазном проекте

Сегодня
Новости
Компания АЛРОСА, российский и мировой алмазный гигант, намерена получить долю в 70% в совместном предприятии с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), сообщают местные СМИ.
Государственная телекомпания Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) утверждает, что согласование деталей создания совместного предприятия АЛРОСА и ZCDC будет завершено в этом месяце.
Ранее Зимбабве запрещала иностранным компаниям иметь долю более 49% в алмазных и платиновых проектах.
Однако власти Хараре решили отказаться от своей политики индигенизации после отставки ныне покойного президента Роберта Мугабе в 2017 году.
АЛРОСА и ZCDC в июле прошлого года подписали соглашение о разведке и добыче алмазов в Зимбабве.
Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов ранее заявлял, что его компания инвестирует в это предприятие 12 млн долларов.
По его словам, АЛРОСА видит большой потенциал в Зимбабве и будет инвестировать больше в ближайшие годы в зависимости от результатов разведки.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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