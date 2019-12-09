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18 ноября 2019
Lacapa заработала 6,4 млн долларов на последней продаже алмазов с рудников Луло и Мотаэ
Вместе с этой последней торговой сессией общий объем продаж с обоих рудников в 2019 году достиг 55 млн долларов, говорится в сообщении компании.
Как указывает компания, 3 274 карата алмазов с рудника Луло были проданы за 3,4 млн долларов, что соответствует средней цене за карат в 1 037 долларов.
Согласно сообщению Lucapa Diamond, это привело к тому, что общий объем продаж алмазов с рудника Луло в 2019 году достиг 38,5 млн долларов при средней цене за карат в 1 918 долларов.
В сообщении говорится, что в общей сложности с рудника Мотаэ было продано 6 617 каратов алмазов на 3,0 млн долларов, что соответствует средней цене за карат в 455 долларов.
В результате общий объем продаж алмазов с Мотаэ в 2019 году составил 16,5 млн долларов при средней цене за карат 575 долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished