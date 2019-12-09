Мини-WeChat для продажи бриллиантов

Сегодня

Китайская ювелирная розница получит новый инструмент для продажи бриллиантов – мини-программу WeChat, которая позволяет покупать камни с максимально прозрачной информацией об их происхождении и характеристиках на основе технологии блокчейн, сообщается в пресс-релизе компании АЛРОСА.Это первый продукт, к участию в котором компания Everledger привлекает своего нового инвестора Tencent, создавшего WeChat – одну из крупнейших в мире социальных сетей и платформу для онлайн коммерции. Новая мини-программа WeChat будет предлагать бриллианты производства АЛРОСА и позволит полностью прослеживать их путь до конечного потребителя. Кроме того, мини-программа станет еще одной возможностью для дифференциации брендов на высококонкурентном китайском рынке предметов роскоши, позволяя ювелирам и ритейлерам по-новому взаимодействовать с потребителями.Используя мини-программу WeChat на своих смартфонах, покупатели могут приобрести бриллиант в этой программе при помощи WeChat Pay и получить сертификат с уникальной информацией, а также подтвердить его происхождение через блокчейн-платформу Everledger.Таким образом АЛРОСА будет информировать потребителей об алмазах, добываемых в России. Это позволит покупателю точно знать историю каждого алмаза и быть уверенным в том, что при его добыче были соблюдены лучшие отраслевые практики в области ответственного ведения бизнеса.Павел Винихин, директор филиала «Бриллианты АЛРОСА» - гранильного подразделения АЛРОСА, сказал: «Мы рады поддержать мини-программу WeChat совместно с Everledger, поскольку она является еще одним свидетельством нашего стремления к предоставлению максимальных гарантий происхождения нашей продукции. Мы рассчитываем, что этот совместный проект с самой популярной в Китае социальной медиа-платформой позволит нам также стимулировать наши продажи в Китае».Евгений Гохберг, глава Everledger Europe, отметил: «Это новаторская инициатива, разработанная совместно гигантами алмазодобывающей и интернет-индустрии. Мы рады сотрудничать с АЛРОСА, так как у нас одна и та же цель – сделать рынок более прозрачным. Бриллианты будут выставляться на такой удобной для восприятия онлайн-платформе, как WeChat, которая обеспечит 100-процентную уверенность в их происхождении. Мы уверены, что это нововведение установит новый стандарт ответственного бизнеса и отслеживаемости бриллиантов».