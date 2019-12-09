Аукцион по продаже алмазного сырья в Антверпене принес Grib Diamonds $30 млн

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Фото: АГД Даймондс

Компания Grib Diamonds NV, базирующаяся в Антверпене и осуществляющая реализацию алмазов с месторождения им. В. Гриба, провела онлайн-аукцион, который принес ей более $30 млн.Как сообщил портал Diamond Loupe, продукция впервые включала товары, приобретенные в Анголе, а также алмазы, добытые компанией AGD Diamonds на принадлежащем ей руднике в Архангельской области.Как отмечают в Grib Diamonds, спрос на необработанные алмазы значительно вырос с момента их предыдущей продажи в ноябре. Добавление ангольского сырья, которое высоко ценится на рынке, вписывается в корпоративную стратегию Grib Diamonds по применению собственных систем торгового менеджмента мирового класса, предложению широкого ассортимента продукции, в том числе альтернативного производства, а также увеличению своего присутствия на рынке необработанных алмазов.Grib Diamonds сохраняет оптимизм в отношении того, что за нынешними торгами последуют другие продажи ангольских алмазов.