Эксклюзив
«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»
Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...
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Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр
Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...
09 декабря 2019
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18 ноября 2019
Аукцион по продаже алмазного сырья в Антверпене принес Grib Diamonds $30 млн
Как сообщил портал Diamond Loupe, продукция впервые включала товары, приобретенные в Анголе, а также алмазы, добытые компанией AGD Diamonds на принадлежащем ей руднике в Архангельской области.
Фото: АГД Даймондс
Как отмечают в Grib Diamonds, спрос на необработанные алмазы значительно вырос с момента их предыдущей продажи в ноябре. Добавление ангольского сырья, которое высоко ценится на рынке, вписывается в корпоративную стратегию Grib Diamonds по применению собственных систем торгового менеджмента мирового класса, предложению широкого ассортимента продукции, в том числе альтернативного производства, а также увеличению своего присутствия на рынке необработанных алмазов.
Grib Diamonds сохраняет оптимизм в отношении того, что за нынешними торгами последуют другие продажи ангольских алмазов.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished