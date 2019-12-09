IGI будет сотрудничать с Джоном Глэйзом для сертификации розовых бриллиантов, добытых на Аргайл

Международный геммологический институт (International Gemological Institute, IGI) объединился с Джоном Глэйзом (John Glajz), авторизованным партнером по продаже розовых бриллиантов, добытых на руднике Аргайл (Argyle), который находится в Сингапуре, для сертификации этих драгоценных камней, которые являются одними из самых редких в мире. Итогом сотрудничества станет коллекционное издание камней: Эксклюзивные камни Аргайл (An Exclusive Selection of Argyle Pink Diamonds). Об этом говорится на сайте IGI.
«На сегодняшний день IGI представила более 1 000 таких отчетов, и мы считаем, что лаборатория будет продолжать обеспечивать надежность и безопасность покупателям при приобретении этих камней», - сказала управляющий директор IGI в Антверпене Дебора Пьеника (Deborah Pienica).
Почти весь мировой запас редких розовых, красных и фиолетовых камней поступает с алмазного рудника Аргайл компании Rio Tinto, который будет закрыт в конце 2020 года. Таким образом, эта коллекция, вероятно, станет еще более ценной.
Каждый бриллиант IGI оценивается по происхождению, природному аспекту, цвету и чистоте.
Чтобы сохранить проверенную цепочку поставок, бриллианты надежно проверяются IGI, которая является независимой третьей стороной, что обеспечивает максимальную защиту клиентов.
С подтвержденным происхождения бриллиантов Аргайл и скорым закрытием шахты, коллекционное издание камней представляет инновационную и уникальную возможность приобрести отобранную коллекцию этих редких кристаллов.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург