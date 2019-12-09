Алмазный рудник Бандер продан Essel Mining

Сегодня

Алмазный рудник Бандер (Bunder), расположенный в районе Чхаттарпур в штате Мадхья-Прадеш, Индия, был продан компании Essel Mining, принадлежащей Aditya Birla Group, сообщает gjepc.org.Правительство, как сообщается, продало права на добычу алмазов на руднике на условиях 50-летней аренды.Проект, как ожидается, поможет обеспечить рабочие места и увеличить бюджет государства.Запасы алмазов на проекте оцениваются в 34,20 млн каратов.Согласно сообщениям, шахта Бандер была продана посредством онлайн-аукциона.Ранее сообщалось, что правительство штата в свое время подписало соглашение с Rio Tinto и предоставило компании 30-летний контракт на добычу полезных ископаемых с ноября 2011 года. Однако в августе 2016 года компания объявила, что больше не будет продолжать добычу алмазов на руднике Бандер по коммерческим причинам.