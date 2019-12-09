На шахте Луаше в Анголе планируется провести пробную добычу в середине следующего года - АЛРОСА

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На новом месторождении алмазов Луаше (Luaxe ) в Анголе планируется начать пробную добычу алмазов в середине следующего года, сообщает АЛРОСА.Ожидается, что в 2020 году уровень добычи составит 1 миллион каратов на сумму 90 миллионов долларов.АЛРОСА и Catoca обнаружили эту алмазную трубку в 2013 году.Catoca, в которой АЛРОСА владеет 41% акций, в настоящее время управляет 50,5% акций Луаше, и в настоящее время компании обсуждают окончательное распределение владения рудником.«Это будет одно из крупнейших месторождений в мире», - привело агентство Reuters слова заместителя генерального директора АЛРОСА, отвечающего за развитие бизнеса в Африке, Владимира Марченко.Он сказал, что их специалисты недавно завершили анализ образца руды, добытого на Луаше, который содержит 45 тыс. каратов алмазов. Эти данные будут использованы для завершения аудита запасов.Масштаб будущего производства на руднике Луаше будет зависеть от экономики проекта и мирового спроса на алмазное сырье.В 2023 году Ангола намерена добыть 14 миллионов каратов алмазов.