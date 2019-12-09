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11 ноября 2019

АЛРОСА провела первый отраслевой семинар с участием «алмазных» банков и фондов

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alrosa_news_logo.pngАЛРОСА провела специально организованную встречу для обсуждения проблем в алмазно-бриллиантовой отрасли, которая прошла 6 декабря.
В компании сообщили, что в семинаре приняли участие менеджмент АЛРОСА во главе с генеральным директором компании Сергеем Ивановым и представители таких банков, как State Bank of India, NBF, ABN AMRO, а также фондов-кредиторов DelGatto, Channel.
«Алмазно-бриллиантовая отрасль меняется вслед за переменами, которые происходят в мире – от изменений потребительского поведения до усложнившихся требований при получении финансирования. В рамках семинара, который компания организует впервые, мы совместно с представителями финансового сектора обсудили причины ослабления рынка алмазов в 2019 году и меры, которые, по мнению участников, помогли бы в долгосрочной перспективе повысить устойчивость всего сектора. Уже сейчас, по результатам обмена мнениями, необходимо отметить, что диалог получился открытым и полезным, участники высказали свои позиции. Одно из ключевых условий для эффективного функционирования рынка – обеспечение прозрачности работы отраслевых игроков. Мы приняли для себя решение регулярно проводить такие встречи с финансовыми институтами», - сказал генеральный директор АЛРОСА С.Иванов.
Компания также сообщила, что алмазно-бриллиантовый рынок начал демонстрировать признаки стабилизации. Спрос на ювелирные изделия в мире в III квартале начал восстанавливаться, прежде всего, благодаря рынку США. 
Средний поток алмазопровода также начал показывать признаки высвобождения от избыточных стоков. 
Однако участники встречи все же уточнили, что окончательную оценку состоянию отрасли можно будет давать только по итогам продаж зимнего праздничного сезона. 
Представители банковского сектора отметили эффективность мер, которые АЛРОСА приняла для поддержки рынка –это, прежде всего, снижение объемов продажи алмазов. По их мнению, реализация выбранной производителями алмазов стратегии price over volume помогла гранильному сегменту отрасли постепенно «переварить избыточный уровень запасов» на фоне значительного снижения доступного финансирования гранильного сектора в Индии, где сконцентрировано свыше 90% всех предприятий мира по огранке.
Были упомянуты и другие меры поддержки, которые АЛРОСА предложила клиентам в этом году - например, поступательное сокращение процента обязательного выкупа сырья в рамках торговых сессий. По мнению банков, гибкость клиентской политики также позволяет рынку и, прежде всего, среднему его сегменту, продолжать деятельность в непростых условиях.
По итогам встречи было выделено несколько основных направлений - необходимость проведения инициатив в отрасли для большей прозрачности , в том числе для того, чтобы иметь доступ к банковскому финансированию, необходимость введения изменений сегмента midstream,  а также необходимость реализации маркетинговых программ, поскольку рост рынка невозможен без роста потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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