АГД ДАЙМОНДС добыла 4-милионную тонну руды

Сегодня









Фото: АГД ДАЙМОНДС







Стоит отметить, что ожидаемый итоговый показатель по переработке руды на обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба в 2019 году составит 4,240 млн тонн руды. Всего с начала промышленной разработки месторождения им. В. Гриба переработано 24,680 млн тонн руды.

12 декабря 2019 года на обогатительной фабрике горно-обогатительного комбината им. В. Гриба, работы на котором ведет АО «АГД ДАЙМОНДС», в соответствии с годовым производственным планом переработана юбилейная – 4-миллионная тонна руды.