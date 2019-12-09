DGCX получила награду «Биржа года - Ближний Восток и Африка»

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Ле Маль (Les Male), генеральный директор DGCX, прокомментировал: «Мы рады снова получить эту престижную награду и признание отрасли за наши выдающиеся результаты в течение года. DGCX работала исключительно усердно, чтобы добиться значительных успехов по всем направлениям, и эта награда подтверждает наши достижения, укрепляя нашу позицию как ведущей и наиболее диверсифицированной биржи деривативов и сырьевых товаров в регионе. Мы находимся на пути к успешному завершению 2019 года и с нетерпением ждем наращивания нашего потенциала для продолжения нашего пути в следующем году».За последний год DGCX добилась значительного роста и побила многочисленные рекорды по объему торгов, условной стоимости и общей сумме открытых позиций.В течение квалификационного периода DGCX заключила более 23 млн контрактов, установив новый рекорд общего объема, с условной стоимостью, превышающей $425 млрд. Биржа продолжает укреплять свои лидирующие позиции на ключевых рынках.