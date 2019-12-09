De Beers снижает целевой показатель производства алмазов на 2020 год

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De Beers понизила свой целевой показатель производства алмазов на миллион каратов в каждом финансовом году в период с 2020 по 2021 годы, сообщает Anglo American, которой принадлежит 85% акций компании.Несмотря на это ожидается, что добыча вырастет с 31 млн каратов алмазов в этом году до 34 млн каратов камней в следующем году.В алмазной промышленности наблюдается избыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен на данный вид продукции по сравнению с необработанными камнями.De Beers снизила цены по всем направлениям примерно на 5%.Компания также предложила покупателям алмазной продукции гибкость в приобретении товаров, так как торговые условия в среднем потоке алмазопровода все еще находятся в процессе восстановления.По данным Bloomberg, продажи алмазной компании в ноябре были более чем на $1,2 млрд ниже, чем за аналогичный период прошлого года.