Эксклюзив

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

De Beers снижает целевой показатель производства алмазов на 2020 год

Сегодня
Новости

de_beers_logo.pngDe Beers понизила свой целевой показатель производства алмазов на миллион каратов в каждом финансовом году в период с 2020 по 2021 годы, сообщает Anglo American, которой принадлежит 85% акций компании.
Несмотря на это ожидается, что добыча вырастет с 31 млн каратов алмазов в этом году до 34 млн каратов камней в следующем году.
В алмазной промышленности наблюдается избыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен на данный вид продукции по сравнению с необработанными камнями.
De Beers снизила цены по всем направлениям примерно на 5%.
Компания также предложила покупателям алмазной продукции гибкость в приобретении товаров, так как торговые условия в среднем потоке алмазопровода все еще находятся в процессе восстановления.
По данным Bloomberg, продажи алмазной компании в ноябре были более чем на $1,2 млрд ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished