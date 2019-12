AWDC и Bain & Co представили отчет о мировой алмазной промышленности за 2019 год

Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) и консалтинговая компания Bain & Company опубликовали свой девятый ежегодный доклад о глобальной алмазной промышленности: «Прочные основы: современные перспективы алмазной промышленности».

Как пишет Diamond Loupe, главный вывод доклада заключается в том, что отрасль в целом все еще находится в состоянии рецессии, причиной которой стал спад 2015 года и которая была усугублена перепроизводством необработанных алмазов в 2017 году.

Краткосрочные проблемы привели к тому, что в 2019 году доходы от добычи и переработки алмазной руды упали на 25%, поскольку почти рекордно высокое производство необработанных алмазов в начале 2019 года не соответствовало растущему спросу на бриллианты. Это привело к повышению уровня запасов и, как следствие, вызвало волновой эффект в цепочке поставок.

Bain & Co. ожидает, что 2020 год будет лучшим для отрасли годом, поскольку «мидстрим» (производство бриллиантов и торговля ими) алмазопровода постепенно освобождается от запасов. При этом консалтинговая компания не прогнозирует полного восстановления в 2020 году из-за продолжающегося дисбаланса спроса и предложения, поскольку производители не демонстрируют значительного сокращение предложения, а розничный рынок не проявляет признаков значимого краткосрочного роста. Эксперты компании ожидают восстановления баланса и роста в 2021 году.

Что касается текущей ситуации, то в докладе отмечается, что в то время как в 2018 году в отрасли наблюдалась стабильная ситуация с ростом на 2-3% по всей цепочке создания стоимости, отсутствие роста продаж ювелирных изделий с бриллиантами привело к замедлению спроса на необработанные алмазы во второй половине 2018 года и в первой половине 2019 года.

В сочетании с продолжающимся почти рекордным производством необработанных алмазов и усилиями по оптимизации запасов со стороны ювелирных ритейлеров запасы в «мидстриме» начали расти, а цены упали, что создало дополнительные сложности для производителей, владеющих этими запасами.

Хотя, как указывает Bain & Co., производители необработанных алмазов имеют самый высокий уровень власти над отраслью, конечным драйвером рынка является потребительский спрос, и в 2019 году компания ожидает падения мировых розничных продаж алмазов для ювелирных изделий на 3% в долларовом эквиваленте.

Снижение обусловлено изменениями на двух крупнейших рынках, США и Китае, где продажи ювелирных изделий, как ожидается, сократятся на 3% и 8% соответственно, в основном из-за падения потребительского доверия и геополитической неопределенности. В США замедление притока китайских туристов, среди прочего, также негативно сказалось на продажах.

Bain & Co. отмечает, что снижение спроса на бриллианты привело к 3-процентному падению цен на них и снижению на 10-15% доходов средних игроков, а именно производителей бриллиантов, в основном базирующихся в Индии. Спад привел к одним из самых низких показателей прибыли за многие годы, а компании среднего бизнеса в Индии столкнулись с тем, что их операционная маржа упала с 0%-2% в 2018 году до отрицательных 3% в 2019 году. Индийские производители сократили свои закупки необработанных алмазов примерно на 30%, чтобы разгрузить запасы и улучшить свой денежный поток. В 2019 году доступ к финансированию также стал более сложным для игроков среднего звена.

«Несмотря на ряд краткосрочных проблем, мы ожидаем положительного результата для алмазного рынка в долгосрочной перспективе. Во-первых, отрасль должна выдержать некоторую неопределенность в 2019 и 2020 годах из-за продолжающейся геополитической нестабильности, знаковых признаков надвигающейся рецессии и ограниченной маркетинговой поддержки, особенно для небрендовых и недорогих ювелирных изделий», - заявила Оля Линде (Olya Linde), партнер Bain & Co. и ведущий автор доклада.

«В то время как настроения на рынке необработанных алмазов остаются осторожными, поскольку на них оказывают влияние избыточное предложение бриллиантов и сложная ситуация в финансовом секторе Индии, основные производители предприняли усилия для стабилизации алмазного трубопровода, сокращения предложения и снижения цен. Все признаки сейчас указывают на постепенное восстановление баланса на рынке в наступающем году», - прокомментировал, со своей стороны, генеральный директор AWDC Ари Эпштейн (Ari Epstein).

Выводы экспертов Bain & Co. это подтверждают: основываясь на историческом опыте, пишут они, рынок обычно возвращается к докризисным уровням в течение одного-двух лет. Помимо нынешнего спада, алмазный рынок за последние 50 лет столкнулся только с четырьмя рецессиями. За тот же период времени производство необработанных алмазов выросло в три раза, а цены на алмазы и бриллианты увеличились на 450 и 250% соответственно.

В качестве подтверждения того, что рынок снова восстанавливается, Bain & Co. указывает на позитивные тенденции в отрасли, такие как увеличение расходов на маркетинг, усилия по удовлетворению ожиданий потребителей 21-го века и повышенное внимание к устойчивому развитию и социальному обеспечению. Потребители и бизнес стремятся к прозрачности по всему алмазопроводу, чтобы гарантировать, что алмазы поступают ответственно и производятся устойчиво, а промышленность принимает меры для их доставки.

Таким образом, в докладе делается вывод, что долгосрочные перспективы алмазного рынка остаются умеренно позитивными, несмотря на значительные краткосрочные проблемы. Но для достижения ожидаемого роста мирового ВВП, роста среднего класса и его сопутствующей покупательной способности, особенно в Китае, Индии и среди поколения Z, промышленность должна также обеспечить структурированную маркетинговую поддержку, как в масштабах всей отрасли, так и для конкретных компаний, чтобы оживить спрос.



Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished