Forevermark De Beers открывается в Бельгии

Фото: Forevermark

Бриллиантовый бренд De Beers Forevermark начнет свою деятельность в пяти ювелирных магазинах в Бельгии в партнерстве с Gautam Diamonds.Официальный запуск состоится сегодня в магазине Galerie de la Reine. На мероприятии пройдет показ коллекции Forevermark «Red Carpet Collection», в которой представлены вещи, которые носили знаменитости на известных церемониях награждения.«Запуск Forevermark и реализация бриллиантов, которые являются красивыми, редкими и добытыми из ответственных источников, в новых странах Европы имел в последние годы огромный успех, и мы с нетерпением ожидаем успешного развития бренда в Бельгии», - сказала исполнительный директор Forevermark Нэнси Лю (Nancy Liu).Ювелирные изделия Forevermark будут доступны в магазинах Gautam на площадях Гран-Плас / Гроте Маркт / Королевские галереи святого Юбера в городе, а также в трех магазинах Antwerp Diamonds by Gautam в аэропорту Брюсселя.Бутики Forevermark теперь открыты в 34 странах мира. Бренд намерен еще больше расширить свое присутствие в Европе после объявления в прошлом году новых розничных партнерств с Германией, Францией и Италией.