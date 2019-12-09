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11 ноября 2019

Forevermark De Beers открывается в Бельгии

Вчера
Новости
Бриллиантовый бренд De Beers Forevermark начнет свою деятельность в пяти ювелирных магазинах в Бельгии в партнерстве с Gautam Diamonds. 
Официальный запуск состоится сегодня в магазине Galerie de la Reine. На мероприятии пройдет показ коллекции Forevermark «Red Carpet Collection», в которой представлены вещи, которые носили знаменитости на известных церемониях награждения. 

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                             Фото: Forevermark

«Запуск  Forevermark и реализация бриллиантов, которые являются красивыми, редкими и добытыми из ответственных источников, в новых странах Европы имел в последние годы огромный успех, и мы с нетерпением ожидаем успешного развития бренда в Бельгии», - сказала исполнительный директор Forevermark Нэнси Лю (Nancy Liu). 
Ювелирные изделия Forevermark будут доступны в магазинах Gautam на площадях Гран-Плас / Гроте Маркт / Королевские галереи святого Юбера в городе, а также в трех магазинах Antwerp Diamonds by Gautam в аэропорту Брюсселя. 
Бутики Forevermark теперь открыты в 34 странах мира. Бренд намерен еще больше расширить свое присутствие в Европе после объявления в прошлом году новых розничных партнерств с Германией, Францией и Италией. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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