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11 ноября 2019

Petra возобновляет операции в Южной Африке после перебоев с подачей электроэнергии

Вчера
Новости

petra_diamonds_logo.pngPetra Diamonds сообщила, что возобновила сегодня операции по добыче алмазов в Южной Африке, так как электроэнергетическая компания Eskom понизила статус аварийной разгрузки со Стадии 6 до Стадии 4.
Однако алмазодобывающая компания заявила, что ее деятельность ведется с сокращением нагрузки на 20% в соответствии с правилами поведения в таких ситуациях.
Сегодня Eskom еще не сообщила о ситуации с элекроснабжением.
«Petra всегда предпринимает оптимальные решения для  управления операциями, чтобы максимально поддерживать уровни производства во время сброса нагрузки, - говорится в заявлении. - Такие меры включают в себя проведение необходимых работ по техническому обслуживанию и сокращение нагрузки на перерабатывающих заводах, где это возможно, учитывая, что операции компании имеют избыточную мощность обработки, что обеспечивает дополнительную пропускную способность при восстановлении полной мощности».
В Petra заявили, что влияние сокращения текущей нагрузки на ее работу будет зависеть от продолжительности и уровня серьезности ограничения мощности.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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