Petra возобновляет операции в Южной Африке после перебоев с подачей электроэнергии

Вчера

Petra Diamonds сообщила, что возобновила сегодня операции по добыче алмазов в Южной Африке, так как электроэнергетическая компания Eskom понизила статус аварийной разгрузки со Стадии 6 до Стадии 4.Однако алмазодобывающая компания заявила, что ее деятельность ведется с сокращением нагрузки на 20% в соответствии с правилами поведения в таких ситуациях.Сегодня Eskom еще не сообщила о ситуации с элекроснабжением.«Petra всегда предпринимает оптимальные решения для управления операциями, чтобы максимально поддерживать уровни производства во время сброса нагрузки, - говорится в заявлении. - Такие меры включают в себя проведение необходимых работ по техническому обслуживанию и сокращение нагрузки на перерабатывающих заводах, где это возможно, учитывая, что операции компании имеют избыточную мощность обработки, что обеспечивает дополнительную пропускную способность при восстановлении полной мощности».В Petra заявили, что влияние сокращения текущей нагрузки на ее работу будет зависеть от продолжительности и уровня серьезности ограничения мощности.