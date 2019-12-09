Экспорт сырья из Антверпена в ноябре заметно вырос, бриллианты по-прежнему в «недомогании»

Вчера

Антверпенская торговля необработанными алмазами в ноябре оставила в зеркале заднего вида слабые показатели октября: объем экспорта сырья резко вырос, несмотря на очередное снижение средней цены за карат. Сектор экспорта бриллиантов характеризовался большей вялостью, чем обычно в этот на протяжении нескольких лет скромный по торговым показателям месяц, пишет Diamond loupe.

Согласно данным Антверпенского всемирного алмазного центра AWDC, в ноябре экспорт алмазов достиг более высокого объема, чем в сопоставимом месяце 2018 года, увеличившись на 8%, до 10,6 млн каратов. Увеличение объема принесло только рост в 1% по стоимости и составило $849 млн из-за снижения средней цены за карат с $85 до $80.

За прошедший период года средняя стоимость за карат экспортируемых алмазов составляет $ 89 за карат, что на 15% меньше, чем в 2018 году ($105 за карат). Однако объем экспорта в физическом выражении был на 84% выше, чем в октябре. Во второй раз за три месяца экспорт необработанных алмазов превысил уровни, достигнутые в сопоставимых месяцах прошлого года. Причем в ноябре и сентябре достигнуты самые высокие показатели торговли необработанными алмазами в 2019 году.

Импорт алмазного сырья в ноябре сократился на 8% в годовом исчислении и упал на 7% в стоимостном выражении, поскольку средняя стоимость осталась практически неизменной - на уровне $106 за карат. Примечательно, что достигнутая стоимость в $106 за карат на 3% выше, чем средняя цена за карат на сегодняшний день ($103 за карат), которая все еще отстает от цен годичной давности на 14%. Объем алмазного импорта также значительно превысил показатель октября, увеличившись на 40%.

За прошедший период года объем антверпенского импорта и экспорта неполированных алмазов сократился на 14%. При этом стоимость импорта снизилась по сравнению с прошлым годом на 26% до $7,3 млрд, а экспорта - на 28% до $8,2 млрд.

Объем торговли бриллиантами в ноябре значительно сократился по сравнению с 2018 годом и двумя предыдущими месяцами, что было компенсировано слабым ростом цен на продаваемые товары.

Импорт полированных алмазов сократился на 27% как по объему, так и по стоимости, так как средняя стоимость за карат импорта выросла лишь на 0,6% до $1,827, что на 8% ниже темпов за прошедший период года($1,979 за карат). В эти месяцы антверпенский импорт бриллиантов сократился на 11% по объему и стоимости, поскольку цены остались неизменными.

Экспорт полированных алмазов также значительно снизился в течение месяца, потеряв 22% стоимости при снижении объема на 23%. Средняя стоимость за карат была на 1,4% выше, чем в ноябре 2018 года - $2,267 за карат, не достигнув показателя за прошедший период года в $2,449 за карат, хотя она по-прежнему на один процентный пункт опережает прошлогодний показатель.

За истекшие месяцы года антверпенский экспорт бриллиантов потерял в стоимостном выражении почти 13% и чуть более 13% - в физическом. В настоящее время объем импорта и экспорта составляет $9,5 млрд и $9,3 млрд соответственно, что является приростом в немногим более одного миллиарда долларов по сравнению с первыми одиннадцатью месяцами 2018 года.



Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished